El significado de la palabra visceral es "algo que aparece vinculado a una reacción emocional muy intensa, que brota de lo más profundo del interior de la persona..." Así viven todos este Boca-River que se jugará el domingo pero que puede repercutir por mucho más tiempo. Es que el presente que viven los dos equipos está emparentado en una posición que no sabe de grises. En la Copa de la Liga Profesional jugarán pasado mañana ese partido eliminatorio. El ganador saldrá bien parado en lo futbolístico y en lo emocional. El perdedor deberá armarse de valor para recuperarse de inmediato y meterse de lleno en el otro objetivo.

Justamente ese otro objetivo es la Copa Libertadores. Tanto Boca como River están expectantes buscando la clasificación. El Xeneize está tercero pero iguala el puntaje del segundo (Santos). El Millonario está segundo. A los dos les queda jugar dos partidos. Ambos como locales. Y, se sabe, cuando empiecen los choques de uno contra uno tanto Boca como River emergen como favoritos.

Por el lado de Boca de repente aparece una duda muy importante. El colombiano Cardona no sólo está recuperado sino que, dicen, la está "rompiendo" en los entrenamientos. Si entra Cardona en el equipo titular ¿quién debería salir? Si es por lo sucedido en los últimos tiempos sería Tevez. Justo el "Apache" que con Pavón y Villa han logrado aceitar el ataque Xeneize. El DT Russo tiene la última palabra aunque, se sabe, es muy condescendiente de Juan Román Riquelme, quien maneja el Consejo de Fútbol del club. Y, aunque lo disimule lo que más pueda, Riquelme no tiene buenas migas con Tevez. Igual, sería una jugada muy arriesgada para su idolatría en la hinchada de Boca que Juan Román incida para que Tevez no salga como titular ante River, más todavía si se da un resultado negativo.

Y el otro tema que se ha instalado es sobre el regreso del arquero Andrada, después que pasara diez días en Ecuador por dar positivo de covid. La duda se debe a que Rossi mostró ciertas fragilidades durante este tiempo. Pero es ilógico pensar que vuelva Andrada porque evidentemente está falto de fútbol.

Para terminar, el que sí tiene una prueba de fuego este domingo es el técnico Russo. No sólo con el caso Tevez-Cardona, sino también saber si se juega con los juveniles para el medio campo, algo que por ahora le ha rendido a medias a excepción del bueno de Varela.

Por el otro lado, el de River, Gasllardo parece tener las cosas más definidas aunque la duda de muchos es saber qué sistema utilizará. EL "Muñeco" sabe que la famosa "línea de tres" le puede traer problemas porque Pavón y Villa son muy veloces, pero que con la "línea de cuatro" perderá potencial ofensivo.

Está claro que el equipo que saldrá en la Bombonera no tiene nada que ver con el que apareció en Barranquilla. Más bien, los que entraron en el complemento allá en Colombia serán titulares ante Boca. Está claro que en responsabilidades, Gallardo tiene menos presiones que Russo. Sólo que una eventual derrota va a repercutir en los excelentes resultados que ha sacado ante Boca conduciendo al Millonario.

Todavía nada está confirmado y los dos encierran con hermetismo lo que van a hacer el domingo. Estas 48 horas son vitales para que cada uno termine de pulir detalles y elija cómo encarar este Superclásico llamativo e importante. Por eso lo del lado emocional. Porque es un partido que dejará secuelas pase lo que pase...