El presidente de Boca, Daniel Angelici, insistió ayer que el gobierno nacional supeditó la rescisión del contrato con la AFA a la creación de la Superliga y la aprobación del nuevo estatuto. ‘Entiendo que por rescisión no hay un peso‘, disparó Angelici en una rueda de prensa improvisada en el hotel marplatense en el que se aloja Boca.



Angelici, amigo del presidente Mauricio Macri, enfatizó que ‘el gobierno está dispuesto a cumplir su compromiso si sale la Superliga y si se aprueba el estatuto, dar los 350 millones y transferirnos lo que vienen cobrando de los canales más el main sponsor que son 180 millones más‘.



El titular xeneize fue uno de los más enfáticos defensores de la creación de la Superliga, que no llegó a concretarse por la oposición de los clubes del ascenso y algunos de primera, y desde ese momento Angelici se mantuvo lejos de las negociaciones.



Tanto es así que Boca no estuvo representado en la reunión del lunes en la que los clubes firmaron la aceptación de la oferta del gobierno para rescindir el contrato.



En tanto, se postergó para mañana la reunión entre el gobierno y los dirigentes de primera pautada para esta jornada.



Mientras que el máximo dirigente afirmó que están en la búsqueda de un nuevo arquero, aunque descartó por completo los nombres de Jorge Broun (Colón) y Marcos Díaz (Huracán). En los próximos días habría novedades también por el volante Julián Montoya.