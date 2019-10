Oficial: el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, que debía jugarse el sábado 26 de octubre en el Camp Nou por la Liga de España fue postergado por la violencia que sufre Cataluña como consecuencia de la reacción social por las condenas a los políticos independentistas: justamente ese día hay una marcha convocada y las autoridades indicaron que será complicado garantizar la calma con dos eventos tan masivos en forma simultánea.



Es un hecho histórico para el fútbol español, en la que por cuestiones de seguridad no se puede jugar el partido emblemático de la Liga, que suele ser el más mediático del mundo por torneos domésticos.



La decisión la tomó el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. ¿Nueva fecha? No está resuelta, pero no se aceptó el cambio de localía (jugar en el Bernabeu y el correspondiente a la segunda rueda en Barcelona).



La Federación no quiere jugar un miércoles, aunque lo más probables es el 18 de diciembre. El próximo lunes se conocerá la fecha definitiva.