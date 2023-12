Cuando parecía que finalmente habría final en el Torneo de Verano tras la decisión del Tribunal de Penas de rechazar la protesta del Atlético San Martín por segunda vez contra Atlético Alianza, la decisión del club verdinegro de apelar al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal terminó dejando en suspenso el choque entre Colón Junior que había clasificado eliminando a Trinidad y Atlético Alianza, que había dejado en el camino al propio San Martín por penales.

En la temporada 2022, Peñarol recurrió al CF para revertir un fallo de la Liga que lo descendía a la B.

El conjunto verdinegro hizo dos protestas consecutivas en la Liga Sanjuanina. Una en la primera semifinal, cuando igualaron sin goles argumentando que Alianza no había cumplido con el Reglamento del Oficial 2023 informando y elevando su lista de buena fe para la Segunda Rueda. Esa protesta no tuvo curso. San Martín volvió a insistir después de la revancha que terminó en derrota por penales, argumentando las mismas razones pero no tuvo eco. Entonces la opción reglamentaria que le asistía era ir al Consejo Federal y ver qué decisión final se toma. Ahora, la pelota está en el Tribunal de Disciplina que con su fallo terminará con esta polémica. Mientras, en la Liga Sanjuanina no se programó el partido final del Torneo de Verano esperando esa determinación como estatutariamente corresponde para uno de sus clubes afiliados.