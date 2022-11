Otro salto al vacío del que difícilmente pueda recuperarse el fútbol sanjuanino. Y es que en el nuevo capítulo del cierre de temporada, la apelación exitosa de Sportivo Peñarol en el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA sacudió todo en la Liga Sanjuanina. Ahora, los Cuartos de Final quedarían en suspenso, mientras que la Liga recurrirá a un Tribunal superior para destrabar el tema. En ese escenario, por un lado, Sarmiento de Zonda que había conseguido mantener la categoría, puso el grito en el cielo y amenaza con reclamar en otros estrados. Por el otro, Árbol Verde que descendió, se sintió perjudicado por la decisión del tribunal del Consejo y hasta se manifestó con su gente en la sede de la Liga. Y por si no alcanzara, los 8 equipos que están jugando los Cuartos de Final del Torneo de Verano quedaron en el aire. Es que restituyendo esos tres puntos a Peñarol, Desamparados ya no sería tercero en las posiciones finales del Verano, pasando a ser cuarto y a tener que cambiar de rival. Así, las llaves cambiarían y en vez de Marquesado-San Martín y Desamparados-Trinidad pasarían a ser San Martín-Desamparados y Trinidad-Marquesado. Con ese escenario posible, la cúpula de la Liga Sanjuanina anticipó que recurrirá a una instancia superior en el esquema disciplinario de AFA que es el Tribunal de Apelaciones, en recurso extraordinario y definitivo. Con ese paso dado, todo quedaría en suspenso en cuanto a la disputa de los Cuartos de Final y en especial, en la definición del descenso. Esta historia que tuvo un momento clave el jueves, ya que Peñarol seguiría en la Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol y será Sarmiento de Zonda el que descienda a la Primera B después de que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA hiciera lugar a la presentación que hizo el equipo Bohemio, apelando el fallo del Tribunal de Penas sanjuanino que le dio por perdido el partido ante Desamparados en la penúltima fecha del Torneo de Verano. Esa vez, Peñarol venció 1-0 a Desamparados pero a raíz de la mala inclusión de un jugador que no estaba habilitado para jugar, Sportivo se quedó con los puntos. Peñarol quedó relegado a la penúltima posición de la tabla general y pese a que goleó a Árbol Verde en la jornada final, quedó condenado a perder su plaza en Primera A. La dirigencia Bohemia decidió apelar al Tribunal de Disciplina argumentando que la nota de protesta de Desamparados estaba viciada en su forma porque tenía la firma del actual presidente de la Liga, Juan Valiente, que a su vez preside el club puyutano. Finalmente, ese planteo tuvo eco en el Consejo Federal y se revirtió el destino del Bohemio que finalmente terminó con 36 puntos en la General, dos por encima de los 34 que logró Sarmiento y a seis de los 30 que sumó Árbol Verde. Ahora, la Liga Sanjuanina tras respaldar enfáticamente al Tribunal de Penas local, irá ante el Tribunal de Apelaciones de AFA.