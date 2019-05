Cruzados. El Renault de Ardusso, por los dos impactos, quedó mirando hacia el lado contrario; mientras que los Fiat quedaron atravesados en la recta.



Fueron segundos de preocupación porque este tipo de accidentes suelen ser graves, pero sólo hubo autos muy dañados. La carrera del Súper TC2000 tuvo ayer un momento de zozobra cuando el Fluence de Facundo Ardusso, el bicampeón de la categoría, se quedó parado en el instante en que el semáforo pasó de rojo a verde y aunque dos pilotos detrás pudieron esquivarlo, Mariano Werner (Fiat Tipo) se lo encontró en plena aceleración y impactó de atrás. El coche de Ardusso se fue hacia el medio de la pista y entonces también fue chocado por Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo).

Los tres autos quedaron cruzados en plena recta principal, por lo que la carrera fue detenida con bandera roja; a la vez que los pilotos salieron ilesos. Facundo Ardusso, quien largaba quinto, explicó que el Renault quedó detenido porque no le entró la primera marcha, pese a que apretó el pedal de embrague. A su vez, Werner dijo que se encontró de frente con el Fluence y no pudo evitar el impacto. "Para mantener mi lugar fui por el lado interno, pero cuando se corrió uno de los Honda que tenía adelante mío sorpresivamente me encontré con el Renault detenido. No es la primera vez que no entran los cambios en la largada, habrá que ver esa situación", señaló.

Ileso. Werner salió de su auto por sus propios medios y mira los daños en su Fiat.

Dañado. Así quedó el auto de Ardusso. Uno de los logos de la parrilla del Fiat quedó incrustado en el lateral.

Su compañero de equipo en Fiat, Fabián Yannantuoni, también puso la lupa en las cajas de transmisión. "Acá se están quedando parados más de un auto. Es un tema que todavía no está solucionando. La caja no viene funcionando hace varias carreras", indicó.

Desde este año, el STC2000 larga con partida detenida y los pilotos además tienen un botón en el volante llamada launch control, para controlar la potencia del motor turbo a determinadas revoluciones.

Tras la bandera roja, la carrera fue relanzada con autos en fila india y en movimiento.