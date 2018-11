Roce. Della Motta, buscando límites, roza unos neumáticos (detrás del auto) que obligó a las autoridades a retirarle el tiempo de clasificación. Hoy, segunda tanda y las series del TC Pista.

"No fue un buen viernes, me sacaron el tiempo de la clasificación por haber rozado unos muñecos de goma y esto no era la que esperaba. Correr en casa, en una presentación histórica de la categoría, es increíble, pero que por ahora no se hayan dado los resultados hace que la emoción no sea la misma", confesó Facundo Della Motta (Chevrolet).



Al representante sanjuanino en TC Pista le retiraron el registro que lo hubiese ubicado entre el puesto 8 y 10 de ayer, al haber tocado unos delimitadores (son neumáticos) en las curvas 1, 3 y 7. De esta manera, quedó 23ro en la primera clasificación. Sin embargo, tendrá rápida revancha pues hoy se llevará a cabo la segunda tanda clasificatoria y luego las series, de cara a la final del mañana.



Por su parte, el más rápido ayer resultó Diego Ciantini (Chevrolet), con 1m51s065/1000; mientras que detrás de él se ubicaron Juan Cruz Benvenuti (Torino) a 52 milésimas; y Joel Gassman, a 75 milésimas.



"Sinceramente no sentí haber rozado esos muñecos. Busqué límites pasando lo más cerca posible, pero cuando me bajé vi el costado del auto con las marcas de las gomas y luego me comunicaron lo del retiro de los tiempos. Es una lástima porque el auto va bien", explicó el sanjuanino.



"Ahora, en la segunda tanda obviamente que voy a ir a buscar el mejor lugar para largar lo más adelante posible en la serie, pero no es fácil salir sin el tiempo de referencia de la primera tanda. Ya no hay opciones para equivocarse", explicó el sanjuanino.



Hoy, el TC hará ensayos de 9 a 9.45, clasificación de 11,10 a 11,44 y series, a las 14,10 y 14,40.