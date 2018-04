Lo buscó. Facundo Della Motta había largado decidido a recuperar el terreno perdido el viernes y sábado. Sin embargo, cuando ya había ganado siete posiciones se rompió el embrague de su Chevrolet.

La tristeza de Facundo Della Motta el sábado, luego de una serie en la que se despistó mientras trataba de remontar posiciones tras largar último, era elocuente. Pero al menos le quedaba la final, una revancha para poder levantar un fin de semana que desde el viernes se había presentado adverso. Sin embargo, ayer el representante sanjuanino en el TC Pista tuvo aún más desazón en carrera. Es que cuando venía 14to luego de haber largado en la 11ma fila, el embrague de su auto se rompió y tuvo que abandonar. El ganador de la cuarta fecha del campeonato que se disputó en Entre Ríos, en tanto, fue Juan Cruz Benvenuti, a bordo de un Torino.



"No se pudo. Lo intenté pero cuando trataba de avanzar se rompió el embrague y ya no pude continuar. No fue mi fin de semana", dijo amargado el piloto sanjuanino.



Es la segunda vez consecutiva que Facundo debió abandonar en una final del TC Pista, en la que está desarrollando su primera temporada tras haber sido campeón 2017 del TC Mouras. Es que ya le había sucedido en la fecha anterior, en San Luis.



Ahora, Della Motta irá por una revancha personal en la quinta fecha, que se desarrollará el 6 de mayo en Posadas.



Por su parte, el ganador de la carrera ni siquiera tuvo que preocuparse en defender su posición. Mantuvo el primer lugar durante las 20 vueltas y volvió a festejar en una competencia de TC Pista, ya que su última victoria había sido en Buenos Aires el año pasado, según informó la página oficial de la categoría.



Si bien no lograron adueñarse del triunfo, Diego Ciantini (segundo), Ricardo Degoumois (tercero) y Federico Pérez (cuarto) fueron protagonistas de un interesante espectáculo a partir de la novena vuelta, ya que desde entonces se generó un lucha con varios sobrepasos en ese lote perseguidor durante la final del TC Pista.



De esta manera, Benvenuti, representante del equipo Laboritto Jrs, festejó en Concepción del Uruguay y logró un desahogo tras varias carreras en las que buscó ser protagonista sin poder obtener un podio desde el año pasado.



El campeonato de la categoría que acompaña al Turismo Carretera está liderado por Marcelo Agrelo con 157 puntos (ya tiene una victoria); seguido por Joel Gassman, con 134,5; Diego Ciantini, con 128; Martín Vázquez, con 124,5; y Federico Pérez, con 117 (una victoria). Della Motta, por su parte, está 19no con 67,5 unidades.

Castellano se impuso en la final del TC

El lobense Jonatan Castellano, con Dodge, se quedó ayer con la victoria en la cuarta fecha del Turismo Carretera, tras superar a los Ford del chaqueño Juan Manuel Silva y el juninense Gabriel Ponce de León.



Luego se ubicaron los arrecifeños Norberto Fontana (Chevrolet), y Luis José Di Palma (Torino); el saltense Juan Pablo Gianini (Ford) y el bonaerensede Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco (Dodge).



La carrera tuvo un desarrollo monocorde, ya que picó en punta Castellano, y con firmeza y contundencia, se fue alejando paulatinamente de los Ford de Silva y Ponce de León, y ganó de punta a punta.



Disputadas cuatro carreras del campeonato de TC está al frente de las posiciones Castellano (Dodge), con 162 puntos; por delante de Mazzacane (134.5) y Christian Ledesma, 122.5.