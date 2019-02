De vuelta. El TC, que se presentó en 2018 ante más de 100.000 personas, volverá por segundo año consecutivo. En agosto próximo habrá definición en El Villicum pues quedarán los 12 clasificados a la Copa de Oro.

El Turismo Carretera ya tiene definido su calendario 2019 y anunció que el Circuito San Juan Villicum alojará la 10ma de sus 15 fechas, el 25 de agosto. Ese día, en el autódromo albardonero se cerrará la etapa regular, por lo que será decisiva para clasificar a los 12 pilotos que conformarán los play off (Copa de Oro para el TC y Copa de Plata para el TC Pista), de cara a la lucha por el título, que se disputará a continuación y durante cinco carreras.



Por su parte, de San Juan se manejaba cierta chance de contar con dos fechas este año, tal como sucedía con San Luis. Sin embargo, a esa provincia se le sacó una de sus carreras, La Pedrera, un trazado en el que habían comenzado a hacer arreglos justamente para la categoría. Y a San Juan le dio la fecha de agosto, por lo que el TC volverá a Albardón entre el 23 y 25 de ese mes.



La única chance que tiene San Juan (si es que le interesa) y San Luis de tener dos presentaciones de la categoría es esperar al 1 de diciembre, la del cierre, que resta confirmar. Sin embargo, a esa altura en la provincia hace mucho calor, a la vez que los autódromos Gálvez de Buenos Aires y de La Plata, tradicionales para el TC, no figuran hasta ahora, por lo que los especialistas no descartan alguna opción abierta para alguno de los dos.



Además de la novedad de no contar con el Gálvez, de correr nuevamente en San Juan y San Nicolás, otro autódromo nuevo, hay un dato destacado y es el regreso a Rosario tras 7 años.



¿La descarta?



Facundo Della Motta, habilitado para correr desde este año en el TC, prácticamente tiene descartada su presencia en la primera fecha, el 10 de febrero próximo en Viedma. Los problemas presupuestarios le impidieron avanzar en el armado de su Torino. Podría correr en marzo.