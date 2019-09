No pudo ser mejor. El uruguayo Mauricio Lambiris, con Ford, ganó ayer la final del Turismo Carretera en el autódromo de Paraná, 12ma fecha del campeonato de la especialidad y segunda de la Copa de Oro, y en que la atención estuvo puesta en el local Omar Gurí Martínez, quien ayer se retiró como piloto de la categoría tras una trayectoria de 25 años y ante más de 50.000 personas. A su vez, el sanjuanino Facundo Della Motta tuvo un domingo para el olvido pues primero rompió motor y después se vio involucrado en un choque tras lo cual debió abandonar.

Escoltaron a Lambiris el necochense Juan De Benedictis y el bonaerense Matías Rossi, los tres con Ford, la marca de la que el Gurí fue referencia.

"No me sale más que agradecer a todos quienes me apoyaron durante 25 años"

OMAR MARTÍNEZ

Piloto de Ford