Por más. Fabricio Persia y su equipo trabajaron durante la noche inclusive para mejorar el Focus y que hoy en la final se muestre más competitivo, con el objetivo de meterse entre los 10 mejores.





Fue una señal de que puede salir mejor. Fabricio Persia quedó 12do ayer en el Sprint del TC 2000, la carrera preliminar antes de la final que se llevará a cabo hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, por la sexta fecha del calendario. Es que el sanjuanino tuvo adversos ensayo y clasificación, pero en el Sprint disputado bajo la lluvia largó 20mo y quedó 12do. Hoy buscará una nueva remontada en la final, en la que Persia volverá a largar 20mo. "Fue un día complicado. Me despisté en entrenamientos y quedó algo mal en el auto porque no pude hacer una buena clasificación. Luego en el Sprint arriesgué pese a la lluvia y avancé algunos puestos. El 12do lugar no es un resultado tan malo tampoco pero no es lo que vine a buscar", señaló.

Embarrado. Pablo Mauri sufrió los problemas de visibilidad en la serie de la Clase 3 del Turismo Pista e incluso sufrió un despiste. Volvió a la carrera, pero ya con retraso.

Luego de conseguir un excelente 11mo puesto en clasificación, las expectativas de Pablo Mauri en la Clase 3 del Turismo Pista eran inmejorables. Sin embargo la pista mojada lo complicó de gran manera, con problemas de visibilidad del segundo auto para atrás, debido al intenso spray que se levantaba en la pista. Así, Mauri quedó 11mo y hoy largará 22do la final, también en La Plata.



"La verdad no se veía absolutamente nada. En la largada perdí un par de posiciones y después en un frenaje me pasé y me fui al barro", dijo Mauri.



La final del TP se largará a las 10,50 y la del TC2000, a las 12 (por TyC).