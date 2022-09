Las ganas que tenían los fanáticos del automovilismo de volver a ver carreras en el mítico autódromo El Zonda-Eduardo Copello quedaron en pausa. Es que el TC2000 anunció ayer que no hay tiempo para terminar los trabajos en algunos sectores del complejo, especialmente en zonas de banquinas, y que por lo tanto la 9na fecha del calendario no se disputará en la Quebrada Rugiente sino en el Circuito San Juan Villicum, del 9 al 11 de septiembre. Así, el Zonda, que no tiene carreras desde 2019, deberá esperar al menos hasta 2023.

El mes pasado, la Secretaría de Deportes había anunciado el regreso al Copello de la mano del TC2000 y que la idea era aprovechar la ocasión para presentar el proyecto de remodelación y modernización del autódromo. Como el complejo estaba inactivo desde el 15 de septiembre de 2019, cuando corrió el por entonces llamado Super TC2000, era necesario realizar obras de acondicionamiento y otras vinculadas a la seguridad, tras las actualizaciones de la categoría. Y aunque hubo un plan de trabajo, en la última supervisión que realizaron las autoridades del TC2000 y del Gobierno determinaron que no es posible llegar a tiempo con lo previsto.

El lunes comenzará la venta online de entradas para la carrera en El Villicum. Costarán $300 y $1.500.

"Luego de la visita realizada se determinó que aún se debe continuar trabajando en algunos sectores de banquina y vías de escape que tienen alta peligrosidad en carrera. Con el fin de culminar los trabajos de restauración para que esas vías de escape funcionen como tales y cumplan con las nuevas normas de seguridad exigidas por la Comisión Deportiva Automovilística del ACA para sus categorías y resguardando la seguridad de los pilotos participantes se comunica que la 9na fecha se disputará el fin de semana del 9 al 11 de septiembre en el Circuito San Juan Villicum", indicó ayer la categoría en un comunicado. Así, hubo pulgar abajo para el regreso del Zonda, por lo menos para lo que resta del 2022.

Actividad plena para 2023

El autódromo será modernizado y el objetivo es que no sea solamente un escenario deportivo sin que además se convierta en un atractivo turístico, ya que está previsto integrarlo al megacomplejo de la Quebrada de Zonda que se está construyendo. Si bien tienen el proyecto guardado bajo siete llaves, trascendió que habrá un portal de ingreso, boxes e instalaciones nuevas y mejoras varias, no sólo en los servicios para los asistentes sino en los aspectos vinculados a la seguridad de los pilotos. Esto es lo que iban a presentar la semana próxima con la llegada del TC2000, pero ahora los planes han cambiado y para ver acción en el Zonda habrá que esperar hasta 2023.

Es más, el año próximo se presenta venturoso porque la categoría adelantó que pretende correr no sólo con el TC2000 sino también con el Top Race, junto a sus divisionales soporte. "Continuaremos con los objetivos claros para culminar los trabajos correspondientes para cumplir con los nuevos estándares de seguridad necesarios, para que las categorías arriben al autódromo El Zonda-Eduardo Copello durante la temporada 2023. Tango Agencia ha comprometido el estreno junto al TC2000, TC2000 Series, Formula Nacional y Fiat Competizione y que luego el Top Race TRV6, Top Race Series y Top Race Junior mantengan al Zonda con plena actividad durante el año", informaron.