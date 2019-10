Los hermanos Diego y Facundo Leánez fueron protagonistas en San Jorge y a lo largo del fin de semana mostraron el potencial de los Toyota Etios del equipo sanjuanino en la Clase 2 del Turismo Nacional. Y es por que cerraron con balance positivo pese a que en el clasificador finalmente no pudieron dejarlo plasmado. Diego, que fue tercero en la serie y largó sexto, luchó en los puestos de vanguardia hasta que un incidente lo dejó sin posibilidades de ser top 10, ya que quedó 17mo. A su vez, Facundo batalló en la mitad del aguerrido pelotón y rescató un 19no lugar entre 41 vehículos. Diego batalló en un circuito complicado por la lluvia y fue en el fragor de la lucha por avanzar hacia zona de podio y defender la posición que perdió lugares. "Me la jugué a avanzar y la condición de pista no me permitió hacer la maniobra. Y esta categoría no perdona el error. De todas maneras demostramos gran funcionamiento y logramos el récord de vuelta", expresó Diego.



La próxima fecha será el 17 de noviembre en Rosario.



Triunfo de Pastén



El pocitano Gastón Pastén se impuso en la octava fecha del Rally Cordobés en la divisional Maxi Rally. A bordo de un Audi A3 y tras un primer semestre complicado, Pastén volvió a la acción y lo hizo con todo, ahora con este contundente triunfo.