Tras un gran 2022 para el equipo San Juan al TN de Diego y Facundo Leánez, se acerca el inicio de la temporada 2023 y los hermanos volvieron a subir la vara en la búsqueda de objetivos. Es que mientras trabajan a contra reloj para alistar los Toyota Etios, anunciaron que la idea es mejorar lo del año pasado, en el que ambos fueron protagonistas durante cada fecha y en el que Facundo obtuvo el subcampeonato en Clase 2 del Turismo Nacional. Así, en el taller de Horacio Más el ritmo hoy es intenso pues la apertura del TN será en el autódromo Oscar Cabalén (Córdoba) del 17 al 19 de febrero.

Facundo estrenará el número 2 en su auto, luego del subcampeonato que le permitió además romper cuatro décadas sin que un piloto sanjuanino peleara por el título en el Turismo Nacional (el último había sido Cascote Juárez a fines de la década de 1970). "Este año vamos por más. Venimos de tres podios en la temporada anterior, pero nos faltó ganar al menos una final y ese es el objetivo planteado. Acreditar un triunfo será clave para pelear el campeonato. Además, necesitamos una victoria por el equipo, que se la merece para premiar tanto esfuerzo. De hecho, vamos a llegar con lo justo a la primera fecha en el Cabalén", destacó el menor de los Leánez.

El calendario 2023 del TN tiene 12 fechas. No hay información sobre si San Juan podrá

albergar alguna.

Por su parte, el año pasado Diego tuvo buenos resultados en clasificación y series, pero no los pudo concretar luego en carrera, por lo tanto irá en busca de esa meta. "No me acompañó la suerte porque en las finales, ya sea por toques, accidente, roturas o goma, no pude redondear los rendimientos parciales. El auto quedó muy dañado tras el incidente de la última fecha, pero está en la etapa final de armado y de paso incluimos algunas actualizaciones en base a los desarrollos logrados en 2022", indicó Diego.

En el taller que el equipo tiene en Trinidad ya finalizó incluso la etapa de pintado de los autos, pero restan los detalles que en definitiva son los que hacen la diferencia en una categoría tan pareja. En tanto, por ser la primera fecha la categoría dispuso de pruebas comunitarias para el Cabalén. Y los sanjuaninos pretenden llegar a tiempo para ensayar y analizar cómo están los Etios de cara al nuevo desafío del Turismo Nacional.