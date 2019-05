Nicolás Tagliafico habló tras la increíble derrota del Ajax ante Tottenham, por la vuelta de las semifinales de la Champions League, tras dilapidar una ventaja de tres goles.

"Nos vamos muy tristes. Es fútbol, pasó en la otra semifinal. Hay que mentalizarse en que nos queda la liga y si ganamos los dos partidos saldremos campeones", destacó el lateral de la Selección Argentina.

"Me hubiese encantado llegar a la final, pero el fútbol te da y te quita y hoy no tuvimos suerte. Habrá revancha. Hoy toca sufrir, pero tenemos que levantar la cabeza y no bajar los brazos", finalizó.