Un auditorio de 60 asistentes tuvieron las charlas sobre boxeo tailandés que se dieron el pasado viernes en las instalaciones de la Escuela de Kung Fu.

Con más de 60 asistentes en la clínica sobre Muay-Thai (boxeo tailandés) dictada por el maestro entrerriano Román Palacios, festejó sus 43 años de vida la Escuela Taiwan, de Kung Fu y Artes Marciales.



En la actividad, llevada a cabo el viernes en las instalaciones que la entidad posee en calle Chile 52 Oeste estuvieron presentes, alumnos y profesores de otros clubes sanjuaninos y de las provincias de Mendoza y San Luis.



"Realmente estamos muy contentos por la convocatoria y por la calidad del seminario", confesó el profesor Carlos Ruíz Morales, presidente del club organizador, que también festejó los 28 años de la Asociación Sanjuanina de Full Contac, disciplina de la que es pionera la Escuela Taiwan y de la que han salido grandes valores que se destacaron con victorias a nivel nacional e internacional.



"Nos han invitado para un curso que se dictará en Rosario y nos han propuesto implementar el Muay-Thai en San Juan", contó Ruiz.



El día domingo en el Club Julio Mocoroa se desarrollaron combates de kick boxing y de artes marciales combinadas con contacto controlado o ligero.



Los resultados de las distintas peleas se detallan a continuación:



Título sanjuanino peso pesado: Franco Pianini (Chaiu Do Kwan) GPP a Adolfo Caballero (San Juan Dojo).



Peso Pluma: Karen Pérez (Roselot Club Fighters) GPP a Camila Silva (Nervio Boxing Club).



Categoría Welter: Ignacio Punzo (San Juan Dojo) GKO a Alan Quintana (Academía Román)



Semipesado: Luis Quevedo (San Juan Dojo) GPP a Fernando Rodríguez (Team D. Argentinas).



Semipesado: Lucas Hirch (Chaui Do Kwan) GPP a Mauricio Oro (Team Destrezas Argentinas).



Título sanjuanino categoría Welter: Lucas Cárdenas (Team Pitbull Fighters) GPP a Alejandro Baigorría (Team Destrezas Argentinas).



Los resultados de las peleas de "Ligtht contact" (golpe controlado), fueron los siguientes:



Categoría Pluma: Lautaro Fayos (Escuela Taiwan) GPP a Martín González (Chaiu Do Kwan).



En peso Ligero: Emiliano Cabello (Chai Do Kwan) GPP a Valentino Racca (Escuela Taiwan).



Mediano: Celeste Lucero (Chaiu do Kwan) GPP a Yanet Jaled (Karate do - Almafuerte).



En categoría Crucero: Ezequiel Illa GPP a Eduardo Lepez (Team Destrezas Argentinas).



Minimosca: Yoselín Álvarez (Esc. Taiwan) GPP a Melani Escarión (Esc.Taiwan).



Peso Gallo: Paula Sánchez (Esc. Taiwan) GPP a Milagros Riveros (As.Taekwondo Gaja- La Rioja).

