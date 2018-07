En Europa. Santiago Sánchez está aprovechando cada práctica en el Centro Mundial del Ciclismo que tiene la UCI en Suiza.

Siempre en la cabeza de todo ciclista está llegar a un seleccionado argentino y poder emigrar a Europa a desarrollar su talento. A muchos les llega, mientras que otros de esos sueños quedan truncos en el camino. Hace unos días le toca estar cumpliendo ese anhelo a Santiago Sánchez, una seria promesa para el ciclismo sanjuanino.



A sus 18 años, el ciclista de categoría Junior fue seleccionado (junto a otros tres argentinos) a concentrar en el Centro Mundial del Ciclismo (WCC) que tiene la Unión Ciclista Internacional (UCI) en Suiza. Allí, el sanjuanino junto a Lucas Vilar, Yoel Vargas y Valentina Muñoz acompañados por el ex olímpico y ahora entrenador Walter Pérez se entrenarán al máximo nivel durante dos meses y les servirá de preparación para el Campeonato Mundial de pista que se desarrollará desde el 15 al 19 de agosto, también en Suiza.



"Estar aquí significa una responsabilidad muy grande, me siento orgulloso de haber podido llegar hasta el Centro Mundial, es lo que todo ciclista sueña", dijo Santiago desde el WCC, que supo albergar hace unos años a Nicolás Tivani y Maribel Aguirre, quienes ya le dieron a la provincia y al país varios logros.



Sánchez se inició en el ciclismo a los 8 años, pero recién sobre los 12 empezó a cosechar victorias en los infanto-juveniles. En los Juegos Binacionales de la Integración Andina 2017 fue el sanjuanino que más medallas logró para San Juan. El ciclista, en ese momento al mando de los técnicos Ernesto Fernández y Rubén Ramos, se alzó con dos medallas de oro: una en la contrarreloj individual en Alta Gracia y otra en persecución Olímpica en el Kempes (junto a Kevin Castro, Emanuel Echegaray, Gustavo Albarracín y Benjamín Carrizo). Además, obtuvo dos preseas de plata (en scratch y pelotón) y una de bronce en velocidad olímpica (junto a Washington Roberto y Kevin Castro). Eso le valió el reconocimiento de la Secretaría de Deportes que lo incluyó en los deportistas de Alto Rendimiento y todo apunta a que representará al seleccionado nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán en octubre en Buenos Aires.



"No me apuro, sé que tengo mucho por aprender, pero por ahora aprovecho al máximo mi estadía en Europa y trato de aprender de nuestro entrenador", contó ilusionado Sánchez, el pibe que sueña con, en un futuro no muy lejano, ser ídolo en una provincia que vive al ciclismo con mucho fervor.

Se larga el Tour

La edición 105 del Tour de Francia comenzará hoy en la isla de Noirmoutier con una etapa completamente plana en la que los velocistas están llamados a ser los grandes protagonistas, ya que además de la supremacía en el sprint estará en juego el primer maillot amarillo. El pelotón del Tour 2018 lo componen 176 ciclistas.