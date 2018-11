El empate fue demasiado castigo para el equipo cordobés que venía de una gran victoria ante San Lorenzo.

Un opaco empate que sintió más el local, Talleres de Córdoba, que el visitante, Aldosivi, abrió la decimosegunda fecha de la Superliga. Los dueños de casa, que venían entonados por la victoria de la semana anterior ante San Lorenzo en el Bajo Flores, mostraron una imagen desteñida ante un adversario necesitado de sumar para alejarse del fantasma del descenso que salió primero a cuidar el resultado y luego, al ver que Talleres era una tibia expresión futbolística, se animaron a contragolpearlo y tuvieron también un par de opciones para abrir el marcador y quedarse con el partido.



¿Confianza excesiva? Fue la que tuvo Talleres, la respuesta habrá que encontrarla en la cabeza de sus jugadores a quienes no se les cayó una idea para complicar a los de la Perla del Atlántico. Influyó la baja performance de Guiñazú y la escasa movilidad de sus puntas.



El punto alto del partido fue Juan Cruz Komar, defensor local, por un par de cierres muy oportunos, lo que muestra a las claras que aunque tuvo un poco más la pelota el elenco cordobés no llegó a herir al arquero Assmann. Si Aldosivi no se llevó los tres puntos fue porque sus puntas, Chávez e Iritier, fueron imprecisos en las contras.



Al cierre de esta edición, estaban en el entretiempo, Atlético Tucumán le ganaba a Rosario Central 2 a 1. Zampedri había abierto la cuenta para los santafesinos, Matos y Rodríguez anotaron luego para los locales.

Un solo partido se jugará hoy



En el terremoto que significó para la Superliga que hoy se dispute el encuentro de ida por la final de la Copa Libertadores de América, entre Boca Juniors y River Plate, de la reprogramación solo se salvó un encuentro, el que sostendrán, desde las 20:30 en el Estadio Brigadier General Estanislao López, de Santa Fe, Colón de aquella ciudad y Estudiantes de La Plata. El partido será arbitrado por Sergio Espinoza.



Postergados: San Martín - Boca y River - Unión. Mañaña jugarán, otros cinco partidos: Huracán- Godoy Cruz; Independiente - Belgrano; Gimnasia - Racing; Banfield - Lanús y Vélez - San Lorenzo.