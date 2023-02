El 1-0 con el que terminó el primer tiempo, por el gol logrado por el uruguayo Santos a los 29 minutos para Talleres, parecía corto. Los cordobeses salieron a presionar bien arriba a Boca, ahogarlo en la salida y, tras recuperar la pelota, herirlo con incursiones rápidas de sus delanteros, bien abastecidos por Villagra. En esos primeros 45 minutos, lo único que generó el equipo de Ibarra fueron un par de desbordes de Villa. Irresoluto en la mitad de cancha, lento y sin ideas, no le costó mucho a Talleres marcar predominio.



Ibarra mandó a la cancha a Ezequiel Fernández y Luca Langoni, con la intención de oxigenar el mediojuego y sorprender arriba. Y, cuando estaban haciendo pie, llegó el segundo de Talleres, una pelota puesta al claro que fue a buscar Pizzini, quien fue anticipado por "Equi" Fernández, que con su anticipo descolocó a Sergio Romero, quien caminaba hacia adelante para achicarle el arco al posible remate del delantero local.



Boca acusó el golpe, le siguió costando armar juego, porque la movilidad de los recién ingresados no encontraban respuesta en algunos compañeros. Para colmo, su jugador más punzante, Villa se hizo expulsar por un golpe tonto a un rival.



Talleres dilapidó cuatro o cinco contragolpes. Si sus delanteros, los ingresados Diego Valoyes y Nahuel Bustos, no hubieran tomado decisiones erróneas al momento de definir, la historia habría sido otra.



El ingreso de Ezequiel Zeballos y Martín Payero le dio otro aire a Boca, que, con un hombre menos, descontó, y peleó hasta el final, con más ganas que fútbol.

Empate en Liniers

Vélez Sarsfield e Independiente empataron anoche 0 a 0, en el otro partido de la tercera del torneo de AFA que cerró la jornada sabatina. El partido se jugó en el estadio José Amalfitani y contó con el arbitraje de Sebastián Zunino.



Ambos equipos, que siguen sin encontrar un funcionamiento regular, quedaron con cuatro puntos, a tres del líder transitorio del certamen, Belgrano de Córdoba que suma siete unidades.

