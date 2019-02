Iguales. La T no pesó en Córdoba y después de ir ganando, se quedó y Palestino de Chile lo complicó mal.

Córdoba, TELAM



Talleres de Córdoba empató como local ante Palestino de Chile 2 a 2, tras ir ganando por dos goles, en el partido de ida de la fase previa 3 de la Copa Libertadores, por un lugar en el grupo A. El colombiano Dayro Moreno (2m.Pt) y Juan Ramírez, de penal (34m.Pt) adelantaron a Talleres, pero Palestino lo empató con goles de César Cortés (44m.Pt) y Guillermo Soto (22m.St). En Palestino jugaron los argentinos Agustín Farías, ex Banfield y Nueva Chicago; Julián Fernández, ex Olimpo y All Boys; y Lucas Passerini, ex Tigre y Quilmes.

Talleres abrió el marcador en la primera llegada de riesgo, cuando Moreno quedó cara a cara con Ignacio González y concretó con un toque suave por sobre el arquero. Reaccionó Palestino y a los 10m. Guido Herrera le tapó en un mano a mano a Guillermo Soto. Y a los 34m. Luis Mago derribó a Ramírez dentro del área y el propio volante definió con un tiro suave al palo derecho de González, que se arrojó hacia el otro lado.

Sobre el final Brayar Véjar lanzó un saque lateral desde la izquierda que "peinó" Roberto Gutiérrez para que Cortés definiera con un tiro cruzado.

En el inicio del complemento salió mejor Talleres y lo tuvo Tomás Pochettino con un remate que exigió a González y con otro envío apenas desviado. Pero Palestino se adelantó, consiguió tener el balón, y tuvo su premio a los 22m. tras una escalada por el lateral derecho de Soto que venció la resistencia de Herrera.



> Defensa, eliminado

Botafogo de Brasil sorprendió a Defensa y Justicia en su propio cancha y lo goleó por 3 a 0 para eliminarlo de la Copa Sudamericana. Erick (53") y dos de Alex Santana (53" y 75"), anotaron los goles para el equipo brasileño, que en el partido de ida había ganado por 1-0, por lo tanto cerró la serie con contundencia.