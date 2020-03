Talleres goleó ayer a Huracán por 3 a 0, como visitante, en el debut de ambos en la zona B de la Copa Superliga.

Franco Fragapane y Nahuel Bustos, a los 21 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente, y el brasileño Guilherme Parede, a los 14 de la segunda etapa, marcaron los goles del equipo cordobés en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El partido se jugó a puertas cerradas como medida de prevención al coronavirus.

El arquero de Talleres, Guido Herrera, le atajó un tiro penal al delantero Nicolás Cordero con el partido 0 a 0, a los 20 minutos del primer tiempo y Huracán jugó con uno menos por la expulsión del paraguayo Saúl Salcedo tras un codazo al colombiano Diego Valoyes sobre el final de la primera parte.

El arquero Herrera, Tomás Pochettino y el colombiano Diego Valoyes fueron los puntos altos del equipo dirigido por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina que no ganaba como visitante desde la goleada por 5 a 0 sobre Godoy Cruz, en Mendoza, por la decimoquinta fecha de la Superliga.

El equipo cordobés trepó a la séptima posición e ingresó en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2021

Luego de una levantada con dos triunfos en fila, Huracán volvió a mostrarse como un equipo frágil en defensa y poco contundente para aprovechar las ocasiones en ataque y perdió con el mismo rival que dos fechas atrás le había ganado en Córdoba por 4-2.

Talleres resolvió un partido que se le había presentado complicado en el inicio luego del penal cometido por Andrés Cubas por una mano al borde del área.

Un dato impresionante es que el arquero de Talleres, Guido Herrera, atajó ayer el tercer penal de los cuatro que le ejecutaron en esta temporada.

"Errar el penal fue un golpe duro porque pasamos de poder ponernos 1-0 a favor a estar en desventaja en la jugada siguiente", puntualizó Damonte, quien agregó que la caída lo deja "preocupado" por el rendimiento y el resultado. "Sentimos ese golpe. Debemos trabajar eso porque ante cada jugada importante que no es a favor nuestro, puede ser un gol en contra", explicó Damonte.

PARTICULAR CONFERENCIA

Las preguntas, vía Whatsapp

Luego de la dura derrota ante Talleres en Parque Patricios, el técnico de Huracán, Israel Damonte, dio una extraña conferencia de prensa de forma virtual. Debido a la pandemia del coronavirus, el entrenador decidió responder preguntas de periodistas vía mensaje de celular de los periodistas mediante Whatsapp, que fueron trasladadas por el departamento de prensa del club. En la sala donde habló el entrenador, hubo apenas cinco personas de Prensa del Globo y Damonte, todos separados por un metro de distancia en todo momento. Sobre la crisis por la pandemia, el DT puntualizó que "no quiero hablar del coronavirus pero lo único que me gustaría es que lo que se decida sea rápido y no a último momento. Se hace difícil jugar sin público. Nos perjudica a todos".