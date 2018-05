Talleres y Huracán igualaron anoche 0 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes ante unas 40.000 personas en encuentro de la 26ta fecha de la Superliga, quedando ambos transitoriamente en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2019, cuando resta una fecha por disputar.



Los cordobeses, con 45 puntos, comparten ahora la quinta colocación con Independiente (un partido menos) y deberán ganar la próxima fecha en Bahía Blanca ante el descendido Olimpo y esperar que le favorezcan otros resultados para poder acceder a la máxima competencia del continente, de lo contrario ya se aseguraron un lugar en la Sudamericana.



Mejor posicionados quedaron los visitantes, cuartos con 47 unidades, aunque tienen que recibir a Boca en la fecha decisiva y su participación en la Libertadores 2019 aún no está asegurada.



El entrenador de Talleres, Frank Kudelka, sostuvo anoche que "estoy feliz por haber cumplido cada etapa desde que estoy acá. No debemos olvidarnos de donde venimos y donde estamos hoy. Cuando termine el campeonato se sabrá que hacer, si sale algo veremos y si no me iré a mi casa". A su vez, se refirió a la posible chance de dirigir en el fútbol chileno luego del Mundial: "No tengo nada que aclarar. No me gusta que se inventen cosas y se opine de mi vida privada. Hacen una novela porque alguien sacó una foto de mi en un avión. Me gustaría que me respeten. Preferiría vivir en otro ámbito donde lo que se informe sea leal", sostuvo.



Por último, el DT comentó que "el objetivo era devolver a Talleres a la Copas. Estoy muy contento por eso".





Igualdad



En el Martín Fierro, Atlético Tucumán y Olimpo empataron 1-1 en el cierre de la jornada sabatina. Para el anfitrión, que busca llegar a octavos de final de la Copa Libertadores, abrió la cuenta Leandro Díaz. Mientras que la paridad la estableció cerca del final la visita con el grito de Lucas Mancinelli.