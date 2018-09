Durante la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos, el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, despejó algunas dudas en torno al equipo, tras la caída en el Mundial de Rusia. Entre las consultas que más recibió figuran las vinculadas a Lionel Messi, que no habló después del campeonato mundial y no forma parte de la lista de jugadores que se pusieron bajo el ando de Scaloni, el DT interino.

Al respecto, Tapia aseguró: "Creo que Scaloni debe haber hablado con él. No para convocarlo, si no para explicarle cuáles son sus ideas. No lo convocó. Messi no le dijo que no a la Selección porque no fue convocado. Scaloni prefería no convocarlo. Mejor que Leo esté tranquilo. Que salga de la frustración, que seguramente es personal porque él sentía que era su Mundial. La camiseta N° 10 de Leo quisimos dejarla sin usar, pero no veo ninguna otra cosa. Esos son los fundamentos. Si no se lo convocó, ¿por qué darle la camiseta a otro jugador?", aseguró en una entrevista con Fox Sports.

Y agregó que "insisto, a Leo hay que dejarlo tranquilo. Darle la responsabilidad de que hay que ser campeones porque está él, no me parece bien. Quizá hasta jugó en contra. En los peores momentos siempre vino y dio la cara. Dejó de lado todo, lo dirigencial y lo institucional, y siempre dio la cara por la Selección. Esta generación dejó de lado todo y salió a la cancha y defendió la camiseta. Hay chicos que hasta pagaron su pasaje para jugar con la Selección".

En cuanto al próximo técnico del seleccionado, afirmó: "La idea es tener un cuerpo técnico confirmado para el año que viene. Hablar de nombres sería una falta de respeto a Scaloni, a Samuel (Walter) y a Aimar (Pablo), que están dando una mano importantísima. Uno se sorprende al verlos trabajar. Siento tranquilidad porque veo que conducen muy bien al grupo. Scaloni, por ahora, va a ser el técnico hasta fin de año".

El presidente de la AFA también se refirió a un eventual regreso de Gerardo Martino. "Tengo una excelente relación con Martino. Tuvo que irse por una situación particular, en la que fuimos responsables los dirigentes. Le toco jugar partidos claves y difíciles sin Messi, y sacó resultados. Él había iniciado un recambio. Los otros DT no tuvieron ese tiempo. No hemos hablado. Puedo tener una relación personal con él, una relación que creció en los tiempos difíciles. Sé las condiciones que tiene, que tiene un cuerpo técnico renovado, pero no hemos hablado nada", manifestó.

El cortocircuito con Pep Guardiola y su entorno también formó parte de la conversación. "Lo de Guardiola es un tema terminado. Vos hablás con un representante, que en este caso es el hermano. Si después hay un tema contractual y él tiene que decir otra cosa por X motivo está muy bien. Si el hermano no le comunicó, también puede ser. A veces los representantes no dicen todo. Ya se terminó. Tengo la tranquilidad de que hicimos lo que dijimos", sentenció Tapia.

Y una de las últimas frases sonó como un gran deseo de Tapia: "Queremos un proyecto, formar una comisión de selecciones. Creo que fue una decisión sabia e importante. El tiempo te da la chance de no equivocarte. Queremos un proyecto a diez años. El proyecto tiene que continuar más allá del presidente de la AFA".

Fuente: La Nación