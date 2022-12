El presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, se lamentó hoy porque la selección de fútbol no pudo saludar a los hinchas de la manera que se había organizado.



"No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban no nos permiten avanzar", escribió el directivo.



"Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una pena", sentenció Tapia, con emoticones de enojo.

#Argentina Dos inadaptados le aguaron la fiesta a más de 5 millones de argentinos. El micro de la Selección bajó en la avenida Larrazábal y se metió a la Escuela de Cadetes de la PFA en Lugano para ir en helicóptero a saludar a la gente y regresar a Ezeiza. Info #LaPlata GD pic.twitter.com/8IEqrj0QKY — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) December 20, 2022

��DOS HINCHAS SE TIRARON AL MICRO DE LOS JUGADORES: UNO SE CAYÓ



���� Este fue el motivo por el que detuvieron la caravana y los jugadores de la Selección Argentina se volvieron en helicóptero al predio de Ezeiza.#SeleccionArgentina #Ezeiza #Caravana pic.twitter.com/dGpgG2Cevw — Diario Crónica (@cronica) December 20, 2022

Los encargados de la seguridad, según el propio Tapia, fueron Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y Nación.



El micro comenzó su salida a las 11.30 y siendo las 16 apenas pasó la zona de Tapiales, por lo que los jugadores marcharon a Parque Roca para abordar helicópteros para volar sobre las multitudes que se configuraron en distintos puntos de la ciudad.