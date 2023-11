Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mostró una rotunda posición de confrontación contra Mauricio Macri, impulsor referente de la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol, en la Asamblea General Ordinaria que encabezó durante la tarde de ayer en el estadio de Futsal del Predio Lionel Andrés Messi ubicado en la localidad de Ezeiza.

Frente a medio centenar de representantes de los clubes de las distintas categorías (de primera división el único que no asistió fue Talleres, de Córdoba, que lo preside Andrés Fassi), el principal dirigente del fútbol argentino remarcó: "Para los que no me conocen, les habla el imperdonable", a modo de chicana contra la calificación que recibió del candidato a vicepresidente de Boca Juniors.

"Nosotros somos defensores de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Estoy más convencido que nunca que ese es el fútbol argentino que todos queremos, y por eso este es un tema terminado. Por eso no vamos a pelear contra algo que no existe", destacó.

"Los felicito porque en las páginas de sus clubes ya se han manifestado en contra de las SAD", agregó Tapia a modo de agradecimiento a sus colegas.

Siguiendo con el tema central de las Sociedades Anónimas Deportivas, y dentro de un orden del día que finalmente no incluyó la realización de un plebiscito, el titular de AFA afirmó que "las SAD no tienen existencia jurídica ni espacio dentro del estatuto".

"Por más que algunos ven y quieren mostrar como algo superador lo que nosotros tenemos, si los clubes no estuvieran cumpliendo la función social que cumplen, no seríamos lo que somos", resaltó el dirigente sanjuanino que preside AFA.

> Desmentida

Un tema que se rumoreó sobre los tópicos que motivaron la decisión de Lionel Scaloni de dejar al seleccionado nacional es que aún no cobraron los premios del Mundial de Qatar. A lo que el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, escribió en la red social X (ex Twitter) “Tranquilo!!! que AFA no debe un solo peso al CT de la Argentina!!!”, contestando al influencer Santiago Maratea.