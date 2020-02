Claudio Tapia desmintió las versiones que indican que podrían suprimirse los descensos para la presente temporada o incluso que pasen de ser tres a dos los equipos que pierdan la categoría. “Hay un torneo en juego y es muy difícil que eso suceda”, afirmó en exclusiva con Líbero.



El presidente de la AFA destacó que “anoche no se habló de ese tema”. Además, agregó: “En mi presencia no se tocó nada de eso. Quizá lo manejaron en el seno de la Superliga, porque se está jugando con un reglamento de ellos que después nosotros tenemos que aprobar en el Comité Ejecutivo”.

Con respecto a la implementación del VAR, el máximo dirigente del fútbol argentino fue optimista. “Vamos a hacer un esfuerzo para desarrollar, capacitar y tener todas las necesidades para ponerlo en práctica en todos los partidos. La economía también manda y lo vamos a ir llevando de a poco”, manifestó.

El titular de la AFA también criticó la quita de puntos y deslizó que “es una herramienta para la extorsión, pero el tribunal de disciplina tiene autonomía y toma sus decisiones”. En tanto, añadió: “La violencia hay que combatirla de otra manera, con los organismos de seguridad y los dirigentes. Es raro que tengamos hechos de violencia como los del último mes y medio, después de dos años que no sucedían”.

Además, el presidente de AFA habló de la participación de River: "Para el futuro del fútbol argentino, queremos que River sea parte de la próxima conducción. Charlamos de eso, de lo que ve cada uno de la Superliga y el fútbol argentino, las necesidades. Vamos por un bien común. Hay muchas coincidencias, que es lo más importante. Para AFA, es importante tenerlo en una estructura de Comité Ejecutivo", afirmó Tapia.

Por otra parte, no dio precisiones sobre si el mandatario del Millonario le solicitó un puesto importante dentro del Comité Ejecutivo: "Nosotros llevamos tres años. Sin dudas la gestión ha crecido muchísimo. Estamos empezando a ver los logros deportivos. Hoy es mucho más fácil que todos quieran participar de la conducción. Para nosotros es importante. Los cargos son de forma. Por ahí, para algunos los cargos son más importantes que desarrollar una tarea. Hay que seguir trabajando. Todos son importantes. Al momento de definir, tenemos que poner a la AFA por delante de nosotros personalmente".

"La idea de los dirigentes del fútbol argentino es crear una estructura para que esté dentro del organigrama de la Asociación del Fútbol Argentino, que deje de estar afuera. Y, desde ahí, que se puedan tomar todas las decisiones en común", agregó Tapia.

Por otra parte, dejó abierta la chance de que las instituciones de Primera tengan más cupos en el Comité: "Estuvimos hablando de poder ampliar los miembros del Comité Ejecutivo. Muchos querían estar anoche. Estamos trabajando para que el próximo Comité Ejecutivo modifique el estatuto, ampliar la representatividad de Primera dentro del Comité Ejecutivo y que haya más clubes en la conducción de la próxima AFA".

"Esto de tener dos tribunales nos ha creado muchísimos problemas", agregó Tapia. Y sentenció: "La Superliga fue creada para una función de enriquecer el producto, mejorar la competencia, mejorar la economía. Eso no se ve reflejado en el tiempo. Fue un contrato por tres años. Fue importante, se sentía necesario. Hoy, ante la realidad que se vive, el desgaste, no ver el crecimiento, hoy ven la necesidad de volver a AFA, que estén dentro de la casa madre, que no esté el doble comando. Es un momento especial, merecemos estar todos juntos. Trabajar desde la AFA es importante para el futuro nuestro".