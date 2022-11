El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino; su par de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez y el titular de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, se reunieron en la jornada de ayer en Doha para homenajear al astro argentino Diego Armando Maradona en el segundo aniversario de su muerte.

Las máximas autoridades del fútbol mundial, sudamericano y argentino encabezaron un acto del que participaron numerosas personalidades del fútbol, entre ellas los campeones de 1978 y 1986, en un espacio de la Conmebol montado en la exclusiva zona de Msheireb de la capital qatarí.

Participaron los argentinos Mario Kempes, Alberto Tarantini, Daniel Bertoni, Ubaldo Fillol, Julio Ricardo Villa, Omar Larrosa, Nery Pumpido, Ricardo Giusti, Ricardo Bochini, Carlos Tapia, Sergio Batista, Oscar Ruggeri, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga, todos ex compañeros de Diego en la Selección Argentina, en otra muestra de lo destacado de este reconocimiento del para muchos mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

También se hicieron presentes en el acto l ex DT de Argentina José Pekerman; el actual entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y la leyenda del Barcelona, el búlgaro Hristo Stoichkov, amigo del astro argentino, quien en más de una ocasión hizo referencia a lo que significaba el Pelusa en su vida tanto dentro como afuera de la cancha.

La ceremonia a cielo abierto, presenciada por la prensa internacional y fanáticos de diversas nacionalidades, comenzó con la proyección de imágenes sobre su carrera, continuó con discursos de dirigentes y ex jugadores y finalizó con el célebre relato de Víctor Hugo Morales en el Gol del Siglo, marcado a Inglaterra. Además, sirvió para el propio Infantino propusiera la idea de "un día Maradona" en cada uno de los mundiales que se disputen de ahora en adelante como reconocimiento al Diez.

EN LA MEMORIA DE TODOS

Gianni Infantino - Presidente FIFA

“Cuando me dijeron que se iba a organizar este homenaje no me lo pensé. Tardé un segundo en aceptarlo. Hay pocos jugadores que hayan supuesto lo que Maradona para el fútbol. Ha sido un gran líder en Argentina y en el mundo”.

Lionel Scaloni - DT Argentina

“Para todos los argentinos, es un día muy triste por el aniversario de la muerte de Diego. Esperamos mañana (por hoy) brindarle una alegría si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira que ya no esté, pero siempre presente en nuestros corazones”.

Gerardo Martino - DT México

“Diego nos dio mucha felicidad, a todos. Hoy (por ayer) con los muchachos del cuerpo técnico

hablábamos de dónde estábamos todos el día que falleció. Nos acordamos el instante exacto.

La tristeza es permanente por ya no tenerlo físicamente entre nosotros”.

Hristo Stoichkov - Exfutbolista

“Creo que Diego tuvo a su alrededor en el último tiempo de vida unos auténticos buitres que lo

tenían ‘cercado’ todo el tiempo. La última vez que hablé con él fueron para mis 50 años y nunca

más. Me di cuenta que algo pasaba alrededor suyo y no era positivo”.

Daniel Bertoni - Exfutbolista

“Para mí, Diego fue muy importante. Siempre estuve cerca de él, en el ‘78 cuando lo dejaron

afuera del Mundial, después en el ‘82 jugamos juntos en España y luego compartimos dos años en Napoli. Se nos fue muy joven, es una lástima porque tenía mucho para vivir y para dar”.