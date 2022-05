Una serie de nuevos mensajes en un chat realizado a pocas horas del presunto abuso revelan que la denunciante de Sebastián Villa le dijo "te tengo miedo" cuando el jugador de Boca Juniors le propuso encontrarse con ella luego de ver algunas fotos que la víctima le envió de sus lesiones.



Se trata de dos capturas de pantalla de un chat privado en Instagram del 27 de junio del año pasado a las 19.10, que se inicia cuando la denunciante le dijo "mirá lo que me hiciste anoche Sebastián", y envía dos fotos de lesiones en su cuerpo.

"Eso es en la nalga?", le pregunta Villa tras ver las fotos, a lo que la joven responde: "Me duele todo el cuerpo, sabés". "Veámonos y hablamos. Los dos. Yo no me acuerdo de eso", le propuso Villa y remató con la frase "estoy sorprendido" y luego un emoji de una carita de sorpresa. Ante la propuesta, la denunciante le respondió: "Te tengo miedo, no quiero".



Estos no son los únicos chats que están incorporados al expediente y fueron recuperados gracias a capturas de pantallas y reenvío de imágenes que la víctima hizo a una amiga, ya que el contenido de su teléfono, según la denuncia original, fue borrado por un allegado de Villa con el que la joven se encontró días más tarde y que le dio 5.000 dólares para que no hiciera la denuncia, dinero que luego devolvió.

(Fuente: Télam).