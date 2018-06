El triatleta sanjuanino Gonzalo Tellechea, que participó de dos juegos olímpicos (Londres 2012 y Río 2016), compitió este fin de semana en una nueva fecha de la Copa del Mundo, en Huatulco, México. El deportista local está participando en varias competencias europeas y americanas, para tratar de sumar puntos pensando en el ciclo olímpico.

Con respecto a esta carrera en particular, comentó que “iba nadando bien y me enredé con una soga en una boya, eso me hizo perder tiempo con el lote de punteros. Una lástima porque venía en un grupo importante, que después conectó la punta. Trabajé bastante solo después en la bici, con buenos tiempos y sensaciones”.

Tellechea tendrá un largo camino para recorrer este año y deberá afrontar una serie de pruebas importantes, que de ellas dependen su presencia o no en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Dentro de dos semanas participará del Campeonato Panamericano de Triatlón en Brasilia, Brasil, para luego viajar a la Copa del Mundo en Hungría, a disputarse el 8 de julio. El calendario continuará una semana después con la Serie Mundial en Hamburgo, Alemania, para luego realizar el 19 de agosto una nueva fecha de la Copa del Mundo en Lausana, Suiza, y cerrar su participación anual en Karlovy Vari, República Checa, el 2 de septiembre. Todas las pruebas forman parte del ciclo olímpico.

“Estoy entrenando bien y por poquito no se dan los resultados. Me estoy midiendo con rivales importantes, de mucho nivel. En el ciclo olímpico anterior estaba más complicado, porque a esta altura no sumaba puntos y no tenía este nivel”, finalizó.