Luego de cuatro fechas apasionantes que recorrieron toda la geografía sanjuanina, este fin de semana Iglesia fue el escenario para el final del Torneo Sanjuanino de Rally que organiza ACAT y que tuvo el respaldo del municipio iglesiano durante sábado y domingo. Fueron dos días con trazados entre Tudcum, Rodeo, Tiro Federal y otros caminos iglesianos para terminar coronando a los campeones en cada una de las 12 categorías en las que se dividió el nutrido parque motor que copó la precordillera sanjuanina.

En la categoría A Libre, el campeón fue Cristian Castro con 94 puntos, seguido por Gerardo Sessa y Pedro Alanis. En la B-1000, el mejor de la temporada fue Miguel Díaz, con 98 puntos, seguido de Pedro Chávez y de Juan Chávez. En la categoría D, Alan Ayala fue el campeón con 89 puntos, seguido por Maximiliano Cáceres. En la C, el campeonato fue de Mauro Quiroga con 90 puntos, seguido por Raúl Barboza y Fabián Morales completando el podio del año. En la categoría C Plus, el mejor fue Mario Sosa con 100 puntos, escoltado por Américo Sánchez y Juan Mendez. La D Especial vio campeón a Mario Sosa, con Elio Salomon y Jonathan Leyes como segundo y tercero, respectivamente. Luego, en la categoría D Plus, el primero del año fue Lucas Martin con 78 unidades, mientras que Marcelo Pellicer y Javier Quiroga fueron sus escoltas en el podio del campeonato. En la E Plus, Luis Chavez fue el más regular con 79 puntos, seguido por Emiliano Falcón y Ariel Martín. En la categoría E, el campeón fue Emanuel Chavez seguido de Javier Moyano y Santiago García. En la categoría G, Alberto Bianchi fue el mejor, con Alfredo Jaime segundo y el prometedor paso de Nicolás Flores quien terminó tercero. En Jeep Libre, Mauricio Riera fue campeón. En Fuerza Libre, Raúl Savina fue el mejor y finalmente en UTV, Franco Prado fue el campeón, seguido de Azzio Monti y Guillermo Melo.