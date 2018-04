En San Martín, el momento no es el mejor. Golpeó y mucho la derrota contra Huracán y los referentes del plantel verdinegro salieron a poner el pecho ante esta realidad. Uno de ellos fue el experimentado volante Marcos Gelabert, quien apenas terminado el partido hizo su análisis apostando al futuro: "Nos sigue costando convertir las ocasiones que generamos pero lo importante es que logramos llegar y eso no es un dato menor. La idea de San Martín es jugar igual en todos los partidos y ante todos los rivales. Lo intentamos ante Huracán y manejamos bien la pelota. Nos desconcentramos en el gol pero después todo fue nuestro. En el complemento jugamos en terreno rival todo el tiempo y solo por esas cosas del fútbol, no convertimos el empate. Pero debemos seguir en la misma idea y trabajar más para poder revertir esa falta de contundencia. No hay que desesperarse y creer que esto no nos sirve. Mantenemos una idea, la plasmamos en la cancha y solamente nos está faltando esa cuota de fortuna para poder convertir lo que generamos".