Complicado. Pipo Gososito sufrió ayer la peor goleada de local desde que esta al frente del equipo y los hinchas demostraron su desconformismo al término del partido.



Otro partido más que en el que San Martín no gana, pero con la enorme diferencia que ayer fue superado ampliamente por Independiente que lo goleó 4-0. Por eso su entrenador Pipo Gorosito admitió que: "la imagen que dimos hoy (por ayer) no me gustó, los jugadores están más dolidos que nosotros".



Al mismo tiempo que destacó que seguirá firme al frente del equipo más allá de la racha de 6 partidos sin ganar. "Tengo las mismas fuerzas para seguir, somos los mismos que hace un mes y medio estabamos 8vos. En los partidos anteriores jugamos bien pero en este segundo tiempo jugamos muy mal y estos equipos te los hacen pagar".

San Martín sólo sumó 2 puntos sobre 18 que disputó este año y sigue sin ganar.

"Fueron dos tiempos diferentes. Cuando íbamos 0-0 no nos cobran un penal y luego en una jugada dudosa ellos llegan al gol. Y en el segundo periodo iniciamos bien, pero luego del segundo gol fue otro partido, nos desordenamos mucho y eso Independiente te lo hacen notar", analizó sobre cómo se dio la derrota y agregó que "es un golpe duro y hay que mejorar, pero como todo golpe nos tiene que doler porque ahora no lo vamos a pagar, pero sí en el torneo que viene".



Ante la consulta sobre cómo se sale de esta racha son victorias, dijo: "Trabajando, no hay otra forma, somos los mismos que hace poco estábamos clasificados para la Sudamericana. Hay que trabajar y empezar a sumar para el próximo año. No podemos seguir con ese desorden del segundo tiempo en el que Independiente estaba más cerca del tercero que nosotros del primero".