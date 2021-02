Diego Schwartzman (foto) debutó con una cómoda victoria ante el italiano Marco Cecchinato por 6-2, 6-2 y accedió a los cuartos de final del Córdoba Open. En la próxima ronda, el "Peque" se enfrentará con Tomás Etcheverry (Argentina) o Albert Ramos Viñolas (España) en el choque que cerrará la jornada hoy. Los cruces de Cuartos previamente tendrán los siguientes duelos: a las 14,30 hs: Thiago Monteiro (Brasil) vs. Juan Cerúndolo (Arg), a continuación Federico Coria (Arg) vs. Benoir Paire (Francia). A las 18.30: Jozef Kovalik (Eslovaquia) vs. Facundo Bagnis (Arg).