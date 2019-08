Una más. El Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina abrirá con cinco juegos este sábado.

Con cinco partidos para este sábado y los tres restantes para el domingo, el fútbol del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol pondrá en escena la tercera jornada del segundo certamen del año en el máximo círculo del fútbol local. Desde las 16, en su cancha de La Bebida, Sportivo Rivadavia recibirá a Independiente Villa Obrera en uno de los clásicos de la zona Oeste con el plus de que los Bebidanos mandan en las posiciones tras dos victorias consecutivas.



En el estadio del Bicentenario, en Pocito, Peñarol será local de Deportivo Carpintería, que da pelea por mantenerse en Primera y no puede regalar más puntos.



En Rawson, Atlético Unión será local del subcampeón del Torneo de Invierno, el Deportivo Aberastain de Pocito que aún no pudo ganar en este segundo torneo del año. En la calle Sargento Cabral, en tanto, habrá un partido más que prometedor cuando se junten Colón Junior con Sportivo Arbol Verde, dos equipos que vienen al acecho del líder Rivadavia.



Finalmente, completando el panorama del sábado, en cancha de Trinidad, Sportivo Desamparados será local de Atlético Alianza. Para el domingo quedarán los partidos entre 9 de Julio-Del Bono, Atenas-Marquesado y San Martín-Trinidad.