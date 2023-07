El seleccionado argentino masculino de vóleibol, la gran revelación de la Liga de las Naciones, cayó hoy sin atenuantes por 3-0 ante Italia, último campeón del mundo, en los cuartos de final que se desarrollan en la ciudad polaca de Gdansk.



El equipo italiano obtuvo la victoria en sets corridos con parciales de 25-17, 25-13 y 25-14 que reflejaron la enorme diferencia entre un equipo y otro.



Alessandro Michieletto fue la figura italiana con 15 anotaciones, seguido de Daniele Lavia, con 11. Agustín Loser, con 8, resultó el goleador argentino.



Más allá de la dolorosa caída, Argentina recordará esta edición de la Liga de las Naciones para siempre porque por primera vez logró insertarse en los cuartos de final.



Italia fue implacable ante el equipo albiceleste: de principio a fin no otorgó concesiones y en cada set hizo valer su juego, mientras que el equipo de Marcelo Méndez, con cierto grado de impotencia, no encontró respuestas.



La historia resultó totalmente diferente a cuando se enfrentaron en la fase regular de la competencia, donde Argentina obtuvo un importante triunfo por 3 a 0 en la ciudad canadiense de Ottawa.



Argentina, que finalizó quinta en la tabla regular para su histórica clasificación, tuvo hoy desempeños magros en ataque y recepción que le costaron caro ante el campeón del mundo. De los integrantes sanjuaninos, Matías Sánchez y Manuel Armoa ingresaron desde el banco, en tanto que no intervino Bruno Lima.



El seleccionado argentino que se erigió en una de las sorpresas del certamen acumuló 9 triunfos y 3 derrotas, en las tres primeras ventanas clasificatorias celebradas en Ottawa, Orleans y Anaheim, respectivamente.



Los cuartos de final de la Liga de las Naciones comenzaron previamente con el triunfo ajustado de los Estados Unidos, que finalizó primero en la fase regular, ante Francia por 3 a 2 (25-21, 25-18, 17-25, 24-26 y 15-9). El seleccionado estadounidense será rival de Italia en semifinales.



La jornada continuará mañana con los cruces entre Japón-Eslovenia (12.00) y Polonia-Brasil (15.00), ambos en el estadio Ergo Arena, de Gdansk.



La final de la Liga de las Naciones 2023 se disputará el domingo 23 de julio en Gdansk.