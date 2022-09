El tenista argentino Pedro Cachín quedó eliminado hoy en el US Open, el Abierto de los Estados Unidos, al perder en tercera ronda con el francés Corentin Moutet por 6-3, 4-6, 6-2 y 7-5.



A pesar de la derrota Cachín, ubicado en el puesto 66 del ranking mundial de la ATP, cumplió su mejor actuación en un Grand Slam.



El tenista nacido en la ciudad cordobesa de Bell Ville hace 27 años confirmó en Nueva York lo bueno que había hecho durante el año, con sus cuatro títulos Challengers en Madrid, Praga, Todi (Italia) y Santo Domingo (República Dominicana).



En el US Open llegó a tercera ronda luego de haber superado al esloveno Aljaz Bedene (347) y al local Brandon Holt (303).



En los octavos de final, Moutet jugará ante el noruego Casper Ruud (7), que superó al norteamericano Tommy Paul (34) en cinco sets: 7-6 (3), 6-7 (5), 7-6 (2), 5-7 y 6-0.



El único argentino que quedó en el certamen es Diego Schwartzman (16), quien se instaló en la tercera ronda merced a sus triunfos sobre el estadounidense Jack Sock (107) y el australiano Alexei Popyrin (84).



El "Peque", quien tuvo como mejores actuaciones en Nueva York su arribo a los cuartos de final en las ediciones de 2017 y 2019, jugará su próximo partido mañana ante el estadounidense Frances Tiafoe (26), un rival al que aventaja 2-1 en el historial.



Schwartzman le ganó al norteamericano en el Conde de Godó de Barcelona y el Masters 1000 de Cincinnati, ambos triunfos en 2021, y perdió en el ATP de Viena, también el año pasado.



En el caso de avanzar a los octavos de final, el "Peque" podría encontrarse en esa instancia con el español Rafael Nadal (3), amplio favorito en su cruce del sábado ante el francés Richard Gasquet (91), al que le ganó las 17 veces que se enfrentaron.



El US Open repartirá este año una cifra récord de premios entre ambos cuadros de ATP y WTA: una suma de 60.100.000 dólares.



Los campeones del abierto estadounidense, tanto en hombres como en damas, cobrarán 2.600.000 dólares, cifra superior a lo entregado por los otros tres "majors": el Abierto de Australia otorgó 2.071.064 dólares, Roland Garros 2.290.354 y Wimbledon 2.507.460 de la moneda estadounidense.