En la calurosa tarde de este viernes, y después de 7 meses de inactividad, Sportivo Desamparados retornó a las prácticas en el Serpentario y lo hizo bajo las órdenes de su nuevo DT, Cristian Bove.

La jornada en el Barrio Patricias Sanjuaninas comenzó con los correspondientes tests rápidos y todos los jugadores dieron negativo. Luego, llegó la hora de dar los primeros pasos en el Serpentario con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio del Torneo Federal A, previsto para 21 de noviembre.

Fotos: Club Sportivo Desamparados



Además, se confirmó que ya son 8 los refuerzos del Víbora para la próxima temporada:



Arquero: Alejandro Dianda, ex Chaco For Ever y con paso anterior por Sportivo.



Defensores: Lucas Ceballos, viene de Mitre SdE, con pasos por Godoy Cruz, Colón y Patronato; Darío Ramella, ex Peñarol, y Lucas Márquez, con rodaje en Patronato y Almirante Brown.



Mediocampistas: Roberto Martin, Enzo Díaz y Federico Paz, todos de Peñarol.



Delantero: Juan Miguel Reynoso, ex jugador de Estudiantes Río IV.