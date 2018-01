Tras su regreso al fútbol argentino en el triunfo de Boca ante Colón por 2-0, Carlos Tevez blanqueó su intención de volver también a vestir la camiseta de la Selección Argentina.

"Fácil no se la voy a hacer a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial", afirmó el delantero en diálogo con Radio La Red.

Y agregó: "Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas". ¿Podrá ganarse un lugar en la consideración del DT de Argentina?