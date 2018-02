A pocas horas de viajar a Lima para el debut de Boca en la Copa Libertadores, Carlos Tevez se refirió a la polémica por los arbitrajes presuntamente favorables para Boca y a los cánticos de las hinchadas contra el presidente Mauricio Macri. "Creo que hay un nivel de agresividad hacia Mauricio muy grande", sostuvo.

"No lo entiendo, creo que hay un nivel de agresividad hacia Mauricio muy grande, el fútbol es fútbol. Se gana y se pierde. A veces un árbitro se equivoca para un lado y para el otro. Siempre pasó. La gente trata de comunicar así, de esa manera", aseguró en declaraciones a CNN.

Tevez descartó que los cánticos de las hinchadas tuvieran que ver con el descontento social por las medidas del Gobierno: "No sé si es bronca por lo que pasa en la calle. La gente va y se aísla de lo que es la política, todo el mundo sabe de política y de fútbol. Y creo que tenemos que sacar el foco de eso, hay cosas mejores y peores. Vamos en un embudo del fútbol y la política. En mi época cuando era chico y vivía en el barrio no sabía lo que era la política, no nos daban pie a opinar sobre política".

"Es un River-Boca la política. Sos kirchnerista o sos macrista. No existe otra cosa. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina", se quejó Tevez. Y agregó: "Es increíble que puteen al Presidente de la Nación por un partido de fútbol. Se tiran porque dicen todos que es una AFA de Boca, más por eso que por otra cosa. Hoy nombras a Macri y es el presidente más ganador de la historia de Boca. No creo que tenga tanto tiempo para armarlo con los quilombos que tiene en el país, no lo veo a Macri asignando a un árbitro para que nos dirija, no me entra en la cabeza", justificó.