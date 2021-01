Boca salió campeón anoche en San Juan, pero Carlos Tevez también se dio tiempo para romper el silencio tras la eliminación en la Copa Libertadores. "Siento que hoy (por anoche) conseguimos un título que es muy importante para Boca, sobre todo luego del golpe que nos dimos en Brasil. Pero también hay que tener claro que esto es fútbol y somos los primeros en estar dolidos cuando las cosas no salen como pretendemos", afirmó el Apache, quien sumó su título número 29 como profesional.

Ya metido en el análisis de lo que fue la caída 0-3 en San Pablo, Carlitos comentó que "fallamos todos. No es que uno se equivocó y el resto se salvó. Todos. Desde Miguel (Russo) y los referentes, hasta los más chicos, todos fallamos. Nos faltó rebeldía. Rebeldía para agarrar el balón y gambetear rivales, para hacer la diferencia. No pudimos". Tevez arribó a San Juan recién ayer al mediodía, ya que se quedó en Buenos Aires por la delicada salud de su padre, quien es un puntal del nacido en Fuerte Apache. "No es fácil el momento que vivimos con mi familia, pero hay que hacerse fuerte y entender que son cosas de la vida. Mi viejo la está luchando y hay que apoyarlo", subrayó.

Mientras que por su lado, el lateral sanjuanino, Emmanuel Mas, se mostró enojado con la expulsión recibida en el complemento por una doble amarilla a causa de una infracción que no cometió. "Molesta mucho la roja porque te condiciona. No es ni falta y luego te echan. Uno está jugando cosas importantes y situaciones así te ponen muy mal. No es justo. Uno se siente feliz por el título y porque siempre con Boca hay que ganar, pero cosas así molestan mucho", enfatizó.



Epicentro

El gobernador, Sergio Uñac, se refirió a la final disputada en Pocito. "Desde San Juan estamos haciendo que el deporte siga latiendo para toda la Argentina. Los eventos que se realizan en la provincia son la vía para que al día siguiente cada chico pueda estarlo practicando", afirmó.