La situación de Carlos Tevez es uno de los grandes puntos a resolver por la nueva dirigencia de Boca, encabezada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. El contrato del delantero se vence el 31/12 y todavía no hay certezas acerca de su futuro. En este contexto, el Apache reconoció que su deseo es seguir en el club y que si no renovara su contrato, el retiro es una posibilidad concreta.

"Hablé antes de las elecciones con Román y quedamos en que íbamos a seguir hablando. Ojalá siga en Boca y si no es en Boca, tengo más ganas de colgar que de irme afuera, porque en Argentina no voy a jugar en otro club que no sea este", sostuvo Carlitos en Sportia este mediodía.

Tevez reconoció que tuvo distintas propuestas, tanto del fútbol argentino como del exterior, y explicó que si no renueva con el Xeneize, evaluará con la familia para saber si se va a jugar a otro país o deja el fútbol.

En caso de renovar el vínculo con Boca, el Apache manifestó: "Más protagonismo no puedo pedir. Tengo que hacer cosas adentro de la cancha y tratar de estar lo mejor posible. En Boca siempre sos protagonista, estando bien o estando mal, entonces tengo que estar a la altura".