Carlos Tevez habló en conferencia de prensa este martes en la previa de lo que será otro duelo clave para Independiente en la lucha por la permanencia. Este jueves recibe a Huracán, un rival directo, después de lo que fue la eliminación en la Copa Argentina por penales ante Estudiantes.

El Apache también reveló que tuvo una charla con Matías Giménez, quien falló el penal decisivo en la definición contra Estudiantes tras intentar picarla: “Con Mati hablé, claro, pero más del juego. Puntualmente charlé porque fue uno de los jugadores que más pelotas perdió. Respecto al penal, él mismo se dio cuenta de su error. Como líder tengo que tener un balance, porque también venía de hacer goles y es un jugador importante”.

Respecto al proxímo duelo, aseguró: “Con Huracán sabemos que es una final y tenemos que estar preparados para eso. Todavía no hicimos fútbol, veremos si defendemos con línea de 5 o 4. Estos días venimos trabajando un poco lo mental para que los muchachos vuelvan a tomar confianza con ellos”.

En ese sentido, dijo que "me preocupa nuestro juego y no tanto el rival, hago foco en mejorar el rendimiento y ser protagonistas. A Huracán le salieron todas el otro día con Racing, por eso no lo tomamos como parámetro”.

Por último, Tevez actualizó la situación física de sus dirigidos y adelantó que tiene dos bajas confirmadas: “Barcia volvió a resentirse, creo que no va a estar por un mes. Marcone y Costa están a disposición. Saltita González está desgarrado, nada de distensión”.