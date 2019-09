Relegado. Carlos Tevez no está entre las primeras opciones de Gustavo Alfaro en la ofensiva y ante Estudiantes fue suplente nuevamente.

Los hinchas de Boca le dieron un mimo a Carlos Tevez, quien corre desde atrás en la consideración de Gustavo Alfaro y volvió a ser suplente. Por eso, antes de que comience el partido contra Estudiantes, la Bombonera bancó al Apache.



"Que de la mano, de Carlos Tevez, todos la vuelta vamos a dar", gritaron los hinchas. El canto de apoyo a Carlitos llega en presente que lo tiene relegado con respecto a sus compañeros. No fue titular en el último superclásico ante River y tampoco, con el Pincha. Apenas escuchó los cantitos, que duraron poco más de un minuto, Carlitos saludó a los hinchas con la mano izquierda y se llevó la derecha al corazón...



Tevez corre desde atrás de todos pensando en la semifinal de la Copa que se viene contra los primos de Núñez. Pero cuando Alfaro lo mandó a la cancha, Carlitos estuvo activo y hasta cerca del gol.



Terminó con el rostro serio, pero rodeado por sus compañeros y saludando a esos hinchas que lo siguen alentando. Por eso no baja los brazos. Y aunque sabe que es difícil, no pierde el sueño de eliminar a River, demostrando y jugando...



El delantero de Boca, Alexis Mac Allister, puntualizó anoche que "conseguimos una victoria importante. Estamos punteros pero todavía tenemos mucho por crecer y mejorar. Esto es Boca, hay muchos y buenos jugadores. Estamos bien, con la tranquilidad de haber ganado, pero sabiendo que debemos seguir mejorando".



Tevez suma dos goles en esta Superliga: ante Aldosivi y Patronato.