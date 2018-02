Protagonista. Carlos Tevez cada vez es más gravitante en el equipo, pese a que ayer perdió un penal.



La Bombonera deberá seguir esperando para ver el gol de Carlitos Tevez. Es que ayer el Apache se quedó con las ganas al errar un penal que, de paso, había fabricado pero que igual fue cobrado por el juez, a la vez que también fue protagonista por su arenga en la previa (ver aparte).



En el complemento, Carlitos generó un desborde por la izquierda y cuando entró al área, tocó la pelota hacia un lado y chocó contra Boggino, quien se había quedado parado.



El árbitro Penel, quien se encontraba prácticamente al lado de la jugada, no tuvo dudas y pese a que no hubo infracción igual le cobró penal a Boca.



Y Tevez, que pudo haber sumado un gol tras su vuelta, lo erró pues su disparo fue atajado por el arquero.

En el túnel, todo un motivador

"No pasa nada que sea Temperley, o el que sea. Nosotros vamos más allá, la Libertadores, River... Vamos a romperles el c... desde el primer momento a estos, ¿me escucharon? ¡Dale!". Así arengó Carlos Tevez a su equipo antes de entrar a la cancha, en un momento que fue captado por las cámaras de TV mientras aún estaban en el túnel.



"Vamos a empezar a leer los partidos, a pensar cómo los ganamos, ¿sí? Entonces no hagamos ca..., empecemos a organizarnos los tiempos, que es lo que necesitamos", expresó también el referente del equipo líder de la Superliga.