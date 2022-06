Carlos Tevez dio el sí. El Apache, que se despidió de Boca a mediados del año pasado y que confirmó su retiró de las canchas hace algunos días, será el nuevo entrenador de Rosario Central. Según confirmaron fuentes del club, el ex delantero aceptará el desafió de agarrar al Canalla, que no atraviesa un buen presente y que se había quedado sin técnico luego de la renuncia de Leandro Somoza.



Luego de la reunión que tuvo con Ricardo Carloni -vicepresidente de Central- y Raúl Gordillo -manager del club-, Carlitos está dispuesto a comenzar su carrera en los bancos de suplentes en Rosario. A falta del anuncio oficial, al ídolo del Xeneize lo acompañará el Chapa Retegui: el ex técnico de los seleccionados de hockey sobre césped será su principal asistente. Además, los hermanos de Tevez integrarían el cuerpo técnico. El Apache asumiría como deté el próximo martes, luego de que Central enfrente a Vélez en Liniers el lunes por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. La intención de Tevez, que dejó clara en la reunión con los dirigentes, es firmar un contrato largo, de tres años en el club. Su debut sería el viernes 24 de junio, ante Gimnasia en el Gigante de Arroyito.



La llegada de una figura como la de Carlitos, le facilitaría el mercado al Canalla. Además de los malos resultados fue la falta de refuerzos lo que provocó la salida de Somoza. Incluso, ya circulan algunos nombres que podrían sumarse con el nuevo entrenador: Martín Ojeda, de Godoy Cruz (que este jueves enfrentó a Central), y Gastón Ávila y Marcelo Weigandt, ambos de Boca, estarían en el radar del ex delantero de la Selección. "Voy a ser técnico, tomé la decisión que voy a dirigir. Me entusiasmé, estoy muy enganchado... Estoy para dirigir ya. Nos gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte principal. Le voy a dar herramientas no solamente dentro de la cancha", había dicho Tevez hace unos días en una entrevista con Alejandro Fantino.



El último partido de Tevez como futbolista fue el 31 de mayo del 2021, luego de una derrota ante Racing por la Copa de la Liga. Días después convocó a una conferencia de prensa para anunciar que dejaba el club de sus amores. Uno de los motivos que provocó su decisión fue la muerte de su padre y el desgaste mental que venía arrastrando.