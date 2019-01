Carlos Tevez reveló detalles de la tensa relación con Guillermo Barros Schelotto, el ex entrenador de Boca. "No me veía otro año en el club si él seguía", aseguró. "Sentía que no iba a jugar pasara lo que pasara", agregó en diálogo con el programa No todo pasa por TyC Sports.

"Tuvimos muchas charlas con Guillermo y las cosas que tenía que decirle se las dije en la cara. Si yo no estaba en Boca, seguro esas situaciones no me las bancaba. Sufrí falta de respeto", disparó el "Apache", quien igualmente no quiso ahondar en detalles: "Quedan en el vestuario".

Pese a la "falta de consideración" de parte del "Mellizo" en su última etapa, Tevez dijo que "siempre" respetó a Guillermo y que por amor a Boca soportó situaciones que en otro club no las soportaría. "Yo estoy en el club que amo y quiero, por eso permitía cosas que quizá en otro momento no iba a permitir. Para no entrar en conflicto, me comí muchas cosas que en otro club no me comería", confesó.

Y añadió: "Por el bien del club me callaba y ayudaba a mis compañeros. Para sumar y no restar. Hubo muchas faltas de respeto pero ya pasó, dejo de lado eso y me enfoco de ahora en adelante que es en salir de este momento".

Tevez supo que algo cambió tras su retorno de China, aunque no pudo asegurar que Guillermo Barros Schelotto haya planteado que no lo quería de regreso. "No lo sé. Yo charlé con él, dejamos las cosas bien claras y ahí quedó. Yo siempre peleé por el puesto, nunca llegué tarde ni tuve rebeldía cuando me tocó jugar 10 ó 15 minutos. Nunca estuve con cara de orto y estoy tranquilo con eso".

En relación a la llegada de Mauro Zárate, principal competidor por su puesto, disparó: "Sabía que su llegada era para sacarme a mí".

"Yo sabía como venía la mano desde el principio. No me molestó para nada que venga Zárate, porque sabemos la clase de jugador que es. Te sube un escalón más para que estés más preparado. Guillermo no charló conmigo cuando vino, pero si ves un jugador que es ídolo en el club y vos traes a alguien para reemplazarlo y en el primer mandás a Tevez al banco, da una señal que no te quieren", reconoció.

Pese a sus diferencias, el delantero de Boca valoró el ciclo de Guillermo: "Fue uno de los mejores entrenadores, podés estar o no de acuerdo en sus manejos pero a mi me gustó. Su ciclo fue muy bueno. Después en el fútbol podés ganar o perder pero fue muy bueno, salir bicampeón, después semi y final de Libertadores no es para cualquiera. Fue bueno su balance en Boca".

En otro orden, Tevez volvió a referirse a la Superfinal de Copa Libertadores perdida ante River y reconoció que "el duelo no se terminó" y que "se ve reflejado" en algunos jugadores "que todavía no arrancan". "Si supiera cuando cierra la herida, lo diría pero no lo sé. Debemos sacarnos de encima esa final (en Madrid) que todavía duele", se sinceró.

Asimismo, dijo que la final de Madrid "queda en el pasado" y que deben enfocarse en lo que viene: "Ya pasó, no se puede volver atrás y hay que tratar de estar fuerte para darles fuerza a mis compañeros y salir lo más rápido posible, no será fácil".

Sobre el ciclo que acaba de iniciar Gustavo Alfaro, el "Apache" se mostró "sorprendido" y destacó su forma de trabajo y de hablar. "Los elogios de Alfaro son como un mimo, él quiere que vuelva el Tevez de antes. El grupo está tratando de incorporar lo que quiere. No es fácil un cambio tan grande de esquema, de jugadores y referentes", admitió.

"Alfaro está tratando de devolverme esa alegría que uno necesita para volver a jugar al fútbol, volverse a sentirse importante. Hace dos años que vengo tratando de ganar esa pelea interna que uno tiene y hacer lo posible para estar bien", agregó Tevez, quien para terminar habló de su futuro: "Este es mi último año de contrato y creo que también como jugador".