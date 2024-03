El partido entre Barracas Central e Independiente terminó en escándalo por las duras palabras que tuvieron Iván Marcone y Carlos Tevez contra el árbitro Pablo Dovalo, por varias polémicas que hubo durante el encuentro. Por todo esto, la dirigencia del Rojo tomó la decisión de reunirse con el DT en Villa Domínico. Minutos después tomó la palabra Tevez, y fue mucho más punzante que el propio Grindetti reafirmando todo lo que había declarado anoche. "Hoy más tranquilo sigo sintiendo que me robaron, no voy a cambiar mi versión. Vuelvo a ver las jugadas y estoy convencido de eso", exclamó Carlitos.

"Nosotros tenemos que dar explicaciones cuando las cosas nos salen mal o cometemos errores y estos muchachos que dirigen no. Creo que de parte de los árbitros deberían bajar las aguas y no tratar mal a los futbolistas", sumó el DT.

Por último, el Apache deslizó la posibilidad de dejar su cargo de DT si ve que las cosas siguen de la misma manera. "Si llegan a perjudicar a Independiente por lo que dije, daré un paso al costad", finalizó. Lejos de poner paños frío no se retiró de la sala de prensa y siguió hablando con los medios. "Se habló mucho en el Mundo Independiente que nos dirigía Pablo (Dovalo), que dirigió 23 veces, que solamente Barracas perdió 3. Se habló muchísimo. A veces que pasa por abajo de la alfombra decís, bueno, ya está, te la comiste. Pero se habló y hacen descaradamente eso", sentenció Carlitos. También volvió a referirse a su fuerte cruce con Pablo Toviggino, y dejó en claro que no le temblará el pulso si tiene que presentar la renuncia como DT de Independiente. "Mi discusión con Toviggino es personal. Trato de ser prudente porque tengo la camiseta puesta de Independiente. Esto fue en otro ámbito, totalmente en otro ámbito. Si me tengo que enfrentar a Toviggino o a Chiqui Tapia lo haré sin este escudo. Primero pongo a Independiente ante todo", contestó.

En este sentido, Tevez finalizó: "No me veo mucho tiempo más dirigiendo en el fútbol argentino. Respeto y sé que es difícil el fútbol argentino, pero uno viene a sumar y no a restar. Me tengo que plantear si quiero ser parte de este sistema, nada más. Si sos parte del sistema, tenés que bancarte todas estas cosas".