Casi lista. La salida del Apache del club chino.

Hay tanto optimismo en el mundo Boca que algunos ya se animan a darlo por hecho: Carlos Tevez vuelve a Boca, dicen diferentes fuentes de la dirigencia del club, y aunque todavía no se haya concretado, la realidad indica que su regreso está cada vez más cerca de sellarse.



En Boca creen que entre hoy y mañana van a cerrar su incorporación. ¿En qué se basan? En el avance que se dio en cuanto a la desvinculación del jugador del equipo chino. Adrián Ruocco -representante del Apache- se reunió ayer en España con los abogados del Shanghai Shenhua y llegaron a un principio de acuerdo para finiquitar el vínculo entre Tevez y el club que en enero del año pasado pagó alrededor de 11 millones de dólares por su ficha.



"Cuando sea un jugador libre nos sentaremos a hablar con él. No podemos hacer nada porque Carlos tiene contrato vigente con su club chino e incluso le queda una temporada más por cumplir. En estos momentos, la decisión de su retorno a Boca no depende de nosotros", afirmó ayer nuevamente el presidente Daniel Angelici. Ahora que el representante de Tevez llegó a un acuerdo parece todo muy encaminado.