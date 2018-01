Pleno trabajo. Al trabajo en el gimnasio del primer día, a Carlitos Tevez se le agregó ayer contacto con la pelota. Todo va bien en su regreso a la entidad Xeneize.

Los Cardales, Télam



El delantero Carlos Tevez tomó ayer contacto con la pelota durante su segundo día de entrenamiento con el plantel de Boca Juniors en la concentración del Sofitel Los Cardales.



Con pechera de color azul, el "Apache" formó parte de un ejercicio táctico dispuesto por el director técnico Guillermo Barros Schelotto, a un día de destrabarse su salida del Shanghai Shenhua de China.



Tevez, de 33 años, se sumó antes de ayer por la tarde al grupo de jugadores del vigente campeón argentino y realizó una sesión de trabajo en el gimnasio.



Todavía no firmó contrato, algo que está previsto para el martes, cuando inclusive será presentado.



Tevez se incorporó a Boca en buena forma física pero con falta de ritmo futbolístico por su escasa continuidad durante el último año en China, donde jugó 17 partidos y marcó 4 goles.



En las redes sociales los "usuarios rivales" no dejaron pasar el detalle referido al significado que tiene el número que eligió Tevez para volver al Xeneize. No usará la 10, ni la 9. Exigió el Nro. 32, paradógicamente el dinero.



"Tevez no traiciona"





Diego Maradona aseguró que Carlos Tevez "no traiciona", celebrando el regreso del Apache a Boca y respondiendo a los detractores que lo criticaron.



"Quisiera saber si todos los que decían que Tevez traicionó a Boca podrían rehusarse a ganar 25 millones de dólares por año. Es muy estúpido decir algo así. Carlitos está de vuelta y todos los bosteros estamos recontentos. Fue (a China), llenó la bolsa de Papá Noel de dólares y ahora vuelve. Está perfecto", dijo.