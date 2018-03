Afuera. Carlitos se lesionó y se pierde el partido decisivo.

Buenos Aires, TELAM



Carlos Tevez y el colombiano Edwin Cardona sufrieron distensiones, según informó el cuerpo médico de Boca Juniors, y se perderán el trascendental partido del domingo 1 de abril a las 17.45 frente a Talleres de Córdoba, en La Bombonera, por la 21ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Tevez, de 34 años, sufrió una distensión grado 2 en el músculo sóleo izquierdo (pantorrilla); en tanto que Cardona, de 25, padece una distensión en el aductor derecho.



Más allá de que los dos están descartados para jugar ante Talleres, en un encuentro clave de la Superliga, el tiempo de recuperación no será el mismo.



El "Apache", que tiene el mismo tipo de lesión que sufrió Pablo Pérez a comienzos del año, podría estar sin jugar un tiempo estimado en 25 días. Un allegado muy cercano al jugador le dijo a Télam que "Tevez quiere curarse bien" y que no se puso límites para su vuelta, ya que no quiere dar ninguna ventaja en lo físico.



El delantero, quien se reincorporó a Boca en enero de 2018 de regreso de su negativo paso por el fútbol chino, se perdería por los menos cuatro partidos, dos por el torneo local -ante Talleres y Defensa y Justicia- y los de la Copa Libertadores ante Junior y Palmeiras.



En tanto, el volante colombiano tendría para 10 días y podría estar con suerte para enfrentar al conjunto en donde juega Teo Gutiérrez el miércoles 3 de abril en la Bombonera.